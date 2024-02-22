Стоматолог без разрешения пациентки вылечил ей за один прием 22 зуба и попал под суд

Жительница Канады подала в суд на стоматолога, который вылечил ей 22 зуба за один прием, пациентка провела под наркозов восемь часов и не давала согласия на процедуры. Об этом сообщает CTV News.

В Канаде дантиста отстранили от работы и обязали выплатить пациентке компенсацию за лечение зубов без ее ведома. Женщина пришла на прием к стоматологу, чтобы поменять пломбы на трех зубах, она договорилась с врачом, что процедура будет проводиться под общим наркозом.

В ходе лечения медик решил увеличить дозу наркоза и вылечил женщине 22 зуба, манипуляции заняли восемь часов. Когда пациентка пришла в себя, она была шокирована тем, что стоматолог самостоятельно принял все решения и не поставил ее в известность, женщина жаловалась, что после лечения ее мучили сильные боли.

Ее также возмутил тот факт, что на протяжении восьми часов она находилась в бессознательном состоянии наедине с дантистом. В ходе судебного заседания врача признали виновным в нарушении профессиональной этики и в намеренном причинении вреда пациентке. Судья обязал его выплатить пострадавшей материальную компенсацию в размере 35 тысяч канадских долларов (2,4 миллиона рублей).

Ранее россиянка попала на операцию из-за ошибки стоматолога восьмилетней давности.