Российский школьник попал в больницу после взрыва пауэрбанка в куртке

В подмосковном Дзержинске прогулка 16-летнего школьника закончилась госпитализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва».

По данным канала, у юноши взорвался пауэрбанк, который лежал в одном из карманов куртки. Жидкость из аккумулятора подожгла одежду подростка и попала на кожу. Школьник попытался потушить загоревшуюся одежду самостоятельно и получил ожоги руки и груди второй и третьей степени.

Пострадавшему оказывают помощь в местной больнице.

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