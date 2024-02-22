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Российский школьник попал в больницу после взрыва пауэрбанка в куртке

В Подмосковье школьник получил ожоги после взрыва пауэрбанка в кармане

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Павел Лисицын/РИА Новости

В подмосковном Дзержинске прогулка 16-летнего школьника закончилась госпитализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП / Москва».

По данным канала, у юноши взорвался пауэрбанк, который лежал в одном из карманов куртки. Жидкость из аккумулятора подожгла одежду подростка и попала на кожу. Школьник попытался потушить загоревшуюся одежду самостоятельно и получил ожоги руки и груди второй и третьей степени.

Пострадавшему оказывают помощь в местной больнице.

Ранее в МЧС рассказали, как часто в России случаются пожары из-за заряжающихся гаджетов.

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