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Салон красоты прославился в соцсетях благодаря своему «ужасному» макияжу

Oddity Central: мексиканский салон красоты прославился благодаря своему плохому макияжу

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Салон красоты в Мексике прославился в соцсетях благодаря своему «ужасному», по мнению людей, макияжу, пишет Oddity Central.

Ролики с работами мастеров салона часто публикуются в социальных сетях заведения. Видео набирают большое количество просмотров, но причина этому — «ужасный» макияж на женщинах, считают зрители.

«Макияж для подписания развода», — шутят люди.

Несмотря на критику, работники салона красоты, суд по всему, не переживают по этому поводу и продолжают привлекать аудиторию своими макияжами. Всего у заведения около 400 тысяч подписчиков в соцсетях со всего мира.

Ранее модель с «самыми большими губами» пожаловалась, что не может найти парня из-за своей внешности. Несмотря на это, она не собирается меняться и считает, что ее должны полюбить такой, какая она есть.

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