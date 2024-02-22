Жители уральского города хотят наполнить ведра фекалиями из подвалов и принести их властям

Жители Свердловской области, уставшие от коммунальных проблем, собираются принести фекальные воды из затопленных подвалов в офис «Водоканала». Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерние новости».

Первоуральцы адресовали видеообращение руководству города, прокурору и директору «Водоканала» и рассказали в нем о планах нанести визит в ППМУП «Водоканал». Горожане с ведрами в руках пообещали принести в офис компании фекалии, которыми затоплены подвалы их домов.

«Водоканал» обвиняет нас всех в том, что мы не умеем пользоваться своими унитазами. У каждого из нас в руках ведро. Но пока оно пустое. Или вы решаете эту проблему, или мы наполняем ведра и несем к вам, чтобы вы почувствовали, как жить в вони», — поставили они ультиматум властям.

Осенью 2022 года местная жительница и экс-депутат от КПРФ залила экскрементами кабинет местного чиновника — она также появилась в недавно записанном ролике. Тогда коммунальщики оперативно отреагировали на выходку горожанки и решили проблему жителей дома на улице Емлина с канализационными стоками в подвале. При этом женщина, устроившая акцию протеста, была оштрафована на 1000 рублей.

Ранее чиновник из Первоуральска привел в пример героев «Маугли» всем, кто жалуется на качество воды.