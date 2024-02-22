Москву назвали одним из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава

Москва продолжает улучшать закупаемый подвижной состав для метрополитена — в столице учитывают как пожелания пассажиров, так и сотрудников метро, работа над внедрением новых улучшений идет постоянно. Об этом, комментируя пост мэра Москвы Сергея Собянина о транспортной программе столицы, заявил директор Передовых инженерных школ Олег Покусаев.

По его словам, на Замоскворецкую линию планируют запустить первые составы новой серии «Москва-2024». Он уточнил, что с их запуском на ней начнется масштабная программа обновления подвижного состава.

«Новый состав имеет обновленную маску и новый интерьер салона, USB-разъемы с более удобным расположением, аппарели для маломобильных граждан. Все это сделает поездки в столичном метро еще комфортнее», — отметил Покусаев.

Согласно опубликованной программе, с 2026 по 2030 годы для московского метро планируют закупать составы еще более современного поколения. У таких составов будет абсолютно новый дизайн, элементы беспилотного управления, большая вместимость и онлайн связь состава с инфраструктурой.

В свою очередь, кандидат экономических наук Александр Сыромятников напомнил, что с 2010 года Московский транспорт претерпел колоссальные изменения — сеть метро увеличилась более чем в 1,5 раза, колоссальная работа за эти годы проделана и по обновлению подвижного состава.

По его словам, многие помнят, что в 2010 году по большинству линий метро пассажиров перевозили старые и морально устаревшие поезда, не отвечающие современным требованиям, а новых поездов было всего около 13%. Он подчеркнул, что с того времени для столичного метро закупили порядка 4,5 тысяч новых вагонов, что увеличило долю составов современного поколения в 6 раз — до 74%.

«Сейчас уже по большинству линий метро курсируют современные поезда. По уровню комфорта новые поезда ничем не уступают своим мировым аналогам и даже по многим параметрам их превосходят. При этом, Москва не останавливается на месте и с учетом пожеланий пассажиров разрабатывает еще более совершенные составы. Можно смело сказать, что столица входит в топ мировых лидеров по темпам обновления и улучшения подвижного состава», — отметил эксперт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал, что для московского метрополитена будет закупаться еще более технологичный и современный подвижной состав. По его словам, к 2030 году планируется, что доля поездов современного поколения будет составлять уже 95%, при этом в 2024 и 2026 годы на линии выйдут новые серии поездов.