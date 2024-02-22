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В Омске осудили экс-депутата и его жену за съемку детского порно

В Омске вынесли приговор экс-депутату и его жене за съемку детской порнографии

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Омский районный суд вынес приговор бывшему депутату села Покровка и его супруге, которые обвинялись в изготовлении детского порно. Об этом сообщается на сайте суда.

Пару обвиняли по нескольким статьям: действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, развратные действия, съемка и распространение порно с несовершеннолетними.

Депутата сельсовета деревни Покровка и его жену задержали в мае 2021 года, по данным следователей, 23-летняя жена подсудимого вступала в интимные отношения с несовершеннолетними школьницами, ее супруг снимал все на видео и выкладывал ролики в сеть, чтобы заработать. При обысках следователи обнаружили более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера.

Приговором суда бывший депутат признан виновным по нескольким статям уголовного кодекса, ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, его супругу приговорили к пяти годам заключения, в колонию она отправится после достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Ранее полиция нашла детское порно у подозреваемого в домогательстве своей пятилетней падчерицы.

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