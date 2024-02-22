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В МИД Германии заявили, что дипломатов не пускают к арестованному в Пулково немцу

BILD: немецких дипломатов не пускают к арестованному в Пулково немцу

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К арестованному за мармелад с наркотиками немцу не пускают дипломатов. Об этом сообщили в Telegram-канале «BILD на русском».

«Наше генконсульство в Санкт-Петербурге поддерживает контакт с задержанным через адвоката и пытается добиться прямого консульского доступа», — заявили в МИД Германии.

Издание уточняет, что дипломатов из МИД не пускают к арестованному немцу. В дипведомстве не стали уточнять самочувствие задержанного.

Мужчину задержали 13 февраля в аэропорту Пулково в Петербурге. По версии специалистов, 38-летний гражданин Германии прилетел в Петербург к подруге по переписке. Выяснилось, что в пакете у него были несколько мармеладных мишек с каннабисом.

В отношение немца заведено уголовное дело. Ему грозит до семи лишения свободы.

До этого в Тамбовской области полиция поймала мужчину с пятью килограммами наркотиков в бензобаке. Автомобиль злоумышленника остановили на 444-м км автодороги Р-22 «Каспий» во время отработки оперативной информации.

Ранее военкора Андрея Коца задержали с марихуаной в Москве.

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