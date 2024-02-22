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В России возбудили уголовное дело после высадки из автобуса девочки, оплатившей проезд

СК: после высадки школьницы из автобуса в Энгельсе возбудили уголовное дело

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Shutterstock

Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после высадки из автобуса в Энгельсе 12-летней девочки, несмотря на то, что ребенок оплатил проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК РФ.

О случае в соцсетях рассказала мать девочки. По словам женщины, кондуктор в автобусе попросила ее дочь повторно оплатить проезд, не признав, что девочка села в автобус несколько остановок назад и уже приобрела билет. Когда девочка показала работнице транспорта билет, кондуктор отметила, что он недействителен, и высадила школьницу из автобуса.

Ранее в Карелии водитель высадил школьницу из автобуса в лесу.

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