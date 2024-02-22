В России возбудили уголовное дело после высадки из автобуса девочки, оплатившей проезд

Председатель Следственного комитете России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после высадки из автобуса в Энгельсе 12-летней девочки, несмотря на то, что ребенок оплатил проезд. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК РФ.

О случае в соцсетях рассказала мать девочки. По словам женщины, кондуктор в автобусе попросила ее дочь повторно оплатить проезд, не признав, что девочка села в автобус несколько остановок назад и уже приобрела билет. Когда девочка показала работнице транспорта билет, кондуктор отметила, что он недействителен, и высадила школьницу из автобуса.

Ранее в Карелии водитель высадил школьницу из автобуса в лесу.