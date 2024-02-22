Названо число посетителей выставки «Россия»

Выставку-форум »Россия» посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжский Волгоградской области. Он приехал на ВДНХ вместе со своей супругой Анастасией и детьми: четырехлетней Катей и восьмилетней Варей. Об этом сообщили организаторы выставки.

Алексей Максимов рассказал, что посещает с семьей выставку второй день подряд: вчера они побывали в павильонах российских корпораций и ведомств, а сегодня планировали ознакомиться с ключевыми проектами и разработками российских регионов.

Максимовы уже успели посмотреть столицу и даже побывали даже на хоккейном матче.

«Для выставки «Россия» мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что все успеем посмотреть. Мы еще только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно еще пока не определились», — поделился семимиллионный гость.

Обращаясь к семье Максимовых, глава дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова поблагодарила гостей за большой интерес к представленным экспозициям и активное участие в культурно-образовательной программе.

«На этой неделе мы фиксируем рекордные цифры посещаемости: в будние дни за всю историю выставки «Россия» такого еще не было. Мы, конечно же, связываем это с растущим интересом к выставке, но также со школьными каникулами, которые во многих школах проходят сейчас. И для нас большая радость, что здесь очень много деток со всех регионов нашей стране. Спасибо родителям, которые едут вместе с детьми именно к нам», — сказала Наталья Виртуозова.

На стенде Ленинградской области гости получили подарок от дирекции выставки, администрации региона и компании-туроператора «Игора Тур» — семейное путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».

Шестидневный тур позволит увидеть главные символы Приладожья и прикоснуться к истории малых городов России. Гостей ждут древние крепости Корела и Старая Ладога, легендарный Александро-Свирский монастырь, ретро поезд и аутентичная гастрономия.

Исполняющая обязанности руководителя представительства губернатора и правительства Ленобласти Анна Мартынова отметила, что регион динамично развивается. Она выразила надежду, что, посетив красивые объекты, семья Максимовых захочет еще раз туда вернуться.

Напомним, 4 февраля на выставке «Россия» был встречен шестимиллионный посетитель, которым стал Дмитрий Ершов из Москвы. Рубеж в пять миллионов гостей выставка преодолела 17 января.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и по своему масштабу и посещаемости уже успело затмить всемирные выставки, которые проводятся в Дубае, Милане и Шанхае.

В течение всего времени работы Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Для посетителей подготовлены 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России, органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

На всей территории выставки гости могут ознакомиться с интерактивными стендами, посвященными различным отраслям: промышленности, транспорту, медицине, ИТ-технологиям. Свои уникальные разработки представили корпорации и компании, которые можно увидеть в павильонах «Газпром», «Роснефть», Сбер, ВЭБ.РФ, СИБУР и другие. Выставка продлится до 8 июля.