В Астраханской области ищут девятилетнего мальчика, который ушел в магазин и не вернулся

В Астраханской области спасатели ищут девятилетнего мальчика. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Ребенок вышел из дома вечером накануне и после этого на связь не выходил. Позже его перчатки обнаружили во время поисковых действий на берегу реки.

«Прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры проверяют, выполняли ли родители пропавшего свои обязанности.

Как сообщает ГКУ «Волгоспас», ребенок накануне отправился в магазин. Спасатели обнаружили его следы, которые вели к реке Чурка. На данный момент проводятся поисковые мероприятия с участием дайверов.

Ранее в Свердловской области мальчик прятался у родственников, чтобы не возвращаться в соцучреждение.