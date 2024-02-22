«Меня закрыли на производстве»: москвичка нашла пугающую записку в заказе Wildberries

Жительница Подмосковья нашла необычную записку в заказе Wildberries. Об этом сообщает MK.ru.
Инцидент произошел в Химках. Женщина распаковала товары и заметила бумагу с текстом.
По словам автора, он находится на работе длительное время и руководство насильно удерживает его.
«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней», – сообщил автор.
Он также добавил, что начальник не отпустит его домой до тех пор, пока пользователи не оставят десять положительных отзывов о товаре. Автор заявил, что работает круглосуточно, и попросил помочь.
Найденную записку жительница Химок отнесла в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку.
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