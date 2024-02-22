Газета.Ru в Telegram

«Меня закрыли на производстве»: москвичка нашла пугающую записку в заказе Wildberries

В Химках женщина нашла в своем заказе Wildberries записку с просьбой о помощи

close
100%
Shutterstock

Жительница Подмосковья нашла необычную записку в заказе Wildberries. Об этом сообщает MK.ru.

Инцидент произошел в Химках. Женщина распаковала товары и заметила бумагу с текстом.

По словам автора, он находится на работе длительное время и руководство насильно удерживает его.

«Меня закрыли на производстве и не отпускают домой уже пять дней», – сообщил автор.

Он также добавил, что начальник не отпустит его домой до тех пор, пока пользователи не оставят десять положительных отзывов о товаре. Автор заявил, что работает круглосуточно, и попросил помочь.

Найденную записку жительница Химок отнесла в полицию. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Свердловской области гражданина Белоруссии забрали из трудового рабства.

Что думаешь?
Комментарии
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами