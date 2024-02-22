Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Священник, создавший собственную обитель в Прикамье, попросил прихожан погасить его долги

Священник из Пермского края обратился к прихожанам с просьбой погасить его долги

close
100%
Глеб Палкин/VK

Священник Глеб Палкин, которого обвиняли в сектантстве, попросил своих прихожан избавить его от долгов. На пост священнослужителя в соцсетях обратило внимание информагентство Ura.ru.

Настоятель и основатель обители в поселке Майский Пермского края обратился к прихожанам за помощью на своей странице во «ВКонтакте». В сообщении он указал на материальные трудности, возникшие у него в связи с обустройством «вагончика для нуждающихся». Палкин попросил верующих погасить его долги, отправив деньги по названному им номеру телефона.

«Дорогие, благословенные! Начали делать крышу для благотворительного вагончика. Работы идут, делаем лежаки для того, чтобы можно было переночевать добрым людям. Будем делать полки для вещей, для раздачи. Помощь очень нужна, правда. Весь в долгах», — отметил священнослужитель.

Ранее он уже попадал в скандальные ситуации из-за обвинений от его коллег в сектантстве. Во времена пандемии Палкин проводил онлайн-службы и принимал пожертвования от прихожан через интернет. Впоследствии игумен Варфоломей заявил, что службы, которые проводит Палкин в собственной обители, не имеют никакого отношения к РПЦ. В 2022 году митрополит Пермский и Соликамский Мефодий запретил священнику служение из-за нарушения церковных канонов.

Ранее священник из Костромы захотел провести молебен из-за отсутствия горячей воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами