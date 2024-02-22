На экс-министра Тамбовской области завели еще одно уголовное дело по требованию СК

В Тамбовской области на бывшего врио министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова возбудили новое уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

До этого на Овчинникова завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Днем 11 февраля полиция остановила два автомобиля, в одном из которых находился 48-летний министр. Осмотрев машины, правоохранители обнаружили охотничий карабин и разделанную на части косулю, говорится в публикации.

По словам журналистов, находившиеся в авто люди заявили, что охотились в районе базы у деревни Лычное в Первомайском районе. Сообщается, что на месте охоты полицейские нашли кучу из кусков туш животных, а также три головы.

Однако председатель СК Александр Бастрыкин лично потребовал снова возбудить уголовное дело на Овчинникова из-за угроз сотрудникам ГАИ, которые поймали его во время незаконной охоты.

Позже Овчинников уволился.

Ранее из мэрии поселка в Тюменской области уволились все сотрудники.