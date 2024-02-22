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Медведев призвал не пускать в Россию выдворенных мигрантов-преступников

Медведев заявил, что выдворенные мигранты-преступники не должны возвращаться в РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Мигранты, которые совершали в России преступления и за это были выдворены обратно на родину, не должны вновь возвращаться на территорию РФ. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАССТАСС.

Как убежден Медведев, российское административное и уголовное право должно вовсю применяться.

«Те, кому сказали в какой-то момент «до свидания», возвращаться уже не должны», — подчеркнул зампред.

До этого Медведев в шутку сказал, что ждет договора о дружбе между Техасской и Донецкой народными республиками. Раньше такая мысль показалась бы странной даже в шуточном контексте, а в данный момент «это вполне обсуждаемо», отметил он.

В том же интервью зампред заявил, что США пытаются сохранить мировое господство, однако их силы убывают. Он назвал это «очень колоритным штрихом», который показывает «всю глубину противоречий» в США.

Ранее Медведев рассказал, можно ли считать его взгляды либеральными.

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