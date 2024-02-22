В Ленобласти пенсионерка пошла в лес искать пропавшего мужа и заблудилась

В Приозерском районе Ленобласти спасатели вывели из леса мужчину и женщину, пенсионеры несколько часов не могли найти дорогу к автомобилю. Об этом сообщает «Мойка 78».

В экстренные службы позвонила пожилая женщина и сообщила, что в лесу возле деревни Бойцово заблудился ее муж. Она пошла на его поиски и тоже не смогла найти дорогу к автомобилю, который семья оставила на трассе.

Женщина передала спасателям координаты, на поиски заблудившихся отправились специалисты поисково-спасательного отряда Приозерска. Им удалось обнаружить мужчину и женщину и доставить их к машине.

Ранее замерзающего туриста нашли на берегу озера в Ленобласти.