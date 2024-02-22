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Суд отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы* на бездействие СК по факту отравлений

Суд в Москве отклонил иск публициста Кара-Мурзы о бездействии Следкома

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил отклонить иск публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) к Следственному комитету РФ, в котором мужчина обвинял ведомство в бездействии. Об этом «Газете.Ru» стало известно из опубликованной информации по соответствующему делу.

«Категория дела: действие (бездействие) должностных лиц осуществляющих уголовное судопроизводство. Отклонено, 22.02.2024», — указано в судебных материалах.

Владимир Кара-Мурза дважды попадал в реанимацию с острыми симптомами отравления в 2015 и 2017 годах. Он считает свои отравления покушениями из-за оппозиционной деятельности, в связи с чем требовал возбуждения уголовного дела. Однако в 2021 году стало известно, что Московское управление Следственного комитета отказалось открывать производство.

В данный момент Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за «фейки», «государственную измену» и участие в работе «нежелательной организации». Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее Кара-Мурзу оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

*  признан в РФ иностранным агентом
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