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Жителей Туапсинского района предупредили об учениях в акватории Черного моря

Администрация Туапсинского района: в Черном море пройдут учения со стрельбами

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Иван Родионов/РИА «Новости»

Администрация Туапсинского района, расположенного в Краснодарском крае, предупредила местных жителей о проведении военных учений над акваторией Черного моря. Заявление с соответствующим содержанием опубликовано в Telegram-канале правительства данного муниципального образования.

В публикации отмечается, что тренировки состоятся днем 22 февраля в 14:00 (совпадает с мск). По словам представителей властей, над акваторией Черного моря проведут учения со стрельбами.

«Просьба не паниковать и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

19 февраля корабли Тихоокеанского флота Военно-морских сил (ВМФ) РФ прибыли в Индию, где проходят международные военные учения «Милан-2024». Как рассказали в российском министерстве обороны, в порт Вишахапатнам прибыли крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников».

В ведомстве уточнили, что в учениях 19–27 февраля будет задействован экипаж крейсера «Варяг». Экипаж фрегата «Маршал Шапошников», в свою очередь, должен пополнить запасы провизии и топлива и продолжить выполнение задач в рамках дальнего похода.

Ранее в МИД РФ рассказали о предстоящих военно-морских учениях с КНР и Ираном.

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