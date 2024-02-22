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Иностранец провозил в российском поезде 6 кг гашиша, замаскированного под шоколад

В Якутске поймали пассажира поезда с замаскированным под шоколад наркотиком

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Транспортная полиция в Якутске

Правоохранители Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте обнаружили у 60-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, ехавшего на поезде «Благовещенск — Нижний Бестях», коробку с наркотическим веществом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Во время патрулирования поезда внимание транспортных полицейских привлек 60-летний мужчина, который курил в тамбуре поезда. Так как пассажир нарушил закон, правоохранители пригласили его составить административный протокол. Мужчина заметно нервничал, так что сотрудники МВД решили досмотреть его багаж. При досмотре полицейские нашли коробку, в которой пассажир провозил наркотик в виде замаскированных под лакомства брикетов.

«Подозреваемый, находясь за рубежом, познакомился с 35-летним мужчиной. Он предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 8 тысяч долларов перевезти наркотики из Москвы в Якутию пассажирским поездом, а затем на станции назначения передать их получателю, на что задержанный согласился», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Ранее в Госдуме предупредили о возможном сроке за выращивание ипомеи трехцветной.

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