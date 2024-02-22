Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Незнакомец пытался отравить женщину средством от импотенции

The Straits Times: в Сингапуре мужчина пытался отравить незнакомку

close
100%
Depositphotos

В Сингапуре турист из Южной Кореи подсыпал в напиток женщины препарат от импотенции и пытался отравить ее. Об этом сообщает портал The Straits Times.

Полиция Сингапура выдвинула обвинения против 33-летнего гражданина Кореи, как установили следователи, Ким Дон-Хун находился на спортивных соревнованиях и проводил время в баре. В какой-то момент он подсыпал в напиток сидевшей рядом женщины сильнодействующий лекарственный препарат для лечения эректильной дисфункции.

Он намеревался отравить незнакомку по неизвестной причине. Личность пострадавшей не раскрывается, кореец признал свою вину и ожидает вердикта суда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и наказание палками.

Ранее женщина отравила сына, добавив ему в сок наркотики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами