Незнакомец пытался отравить женщину средством от импотенции

В Сингапуре турист из Южной Кореи подсыпал в напиток женщины препарат от импотенции и пытался отравить ее. Об этом сообщает портал The Straits Times.

Полиция Сингапура выдвинула обвинения против 33-летнего гражданина Кореи, как установили следователи, Ким Дон-Хун находился на спортивных соревнованиях и проводил время в баре. В какой-то момент он подсыпал в напиток сидевшей рядом женщины сильнодействующий лекарственный препарат для лечения эректильной дисфункции.

Он намеревался отравить незнакомку по неизвестной причине. Личность пострадавшей не раскрывается, кореец признал свою вину и ожидает вердикта суда. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и наказание палками.

Ранее женщина отравила сына, добавив ему в сок наркотики.