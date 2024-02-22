Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге подростки напали на водителя трамвая

«Е1»: в Екатеринбурге подростки подрались с водителем трамвая

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

В Екатеринбурге подростки-зацеперы устроили потасовку с водителем трамвая, которые не давал им прокатиться. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел на остановке по улице Декабристов, несколько подростков решили прокатиться на трамвае, зацепившись за него. Это заметил водитель, который остановил транспорт и попытался отогнать школьников, завязалась потасовка.

Молодые люди оскорбляли мужчину и выбегали на проезжую часть, мешая автомобилистам. Удалось ли поймать хулиганов — неизвестно, испугавшись водителя трамвая они сбежали.

Ранее конфликт между школьниками у подъезда в Нижневартовске закончился проверкой полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами