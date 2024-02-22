В Екатеринбурге подростки напали на водителя трамвая

В Екатеринбурге подростки-зацеперы устроили потасовку с водителем трамвая, которые не давал им прокатиться. Об этом сообщает «Е1».

Инцидент произошел на остановке по улице Декабристов, несколько подростков решили прокатиться на трамвае, зацепившись за него. Это заметил водитель, который остановил транспорт и попытался отогнать школьников, завязалась потасовка.

Молодые люди оскорбляли мужчину и выбегали на проезжую часть, мешая автомобилистам. Удалось ли поймать хулиганов — неизвестно, испугавшись водителя трамвая они сбежали.

Ранее конфликт между школьниками у подъезда в Нижневартовске закончился проверкой полиции.