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Диетолог назвала способы избавиться от сахарной зависимости

Диетолог Журавлева: сладкоежки любят сладкое за возможность «подсахарить» боль

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Depositphotos

В последние годы пристрастие к сладкому стала настоящей проблемой многих людей. Такая зависимость от «сахарной иглы» сильно сказывается на настроении, самочувствии и уровне энергии человека, предупредила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, главная причина проблемы сладкоежек – попытки «подсахарить» свою боль и справиться с тревогой.

Осознание опасности бесконтрольного потребления сахара – это уже половина решения вопроса, считает Журавлева. она подчеркнула, что чаще всего сладости используют как компенсацию стресса и негативных эмоций. Сахар может вызывать временное ощущение удовлетворения и утолить эмоциональный голод.

«Подсахарить боль, чтобы жизнь казалась медом, вот что пытаются сделать сладкоежки. Но это фантом, это обычная наркомания. Регулярное употребление сладостей может привести к формированию привычки и зависимости от них, как итог — избыточное потребление калорий и набор лишнего веса», — подчеркнула диетолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

чтобы справиться с сахарной зависимостью, нужно правильно питаться три раза в день — завтрак, обед и ужин. Также диетолог посоветовала делать приемы пищи плотными, но сбалансированными.

«Тяга к сахару снизится из-за ощущения насыщенности. Ну и конечно питье — минимум два литра воды в день и не сразу после еды», — порекомендовала эксперт.

Избавляться от пристрастия к сладостям следует постепенно, добавила диетолог. Нужно с каждым чаепитием убирать из рациона пирожные, булочки и конфеты, а также исключить поедание сладкого просто так в течение дня.

Напомним, ученые выяснили, что клетчатка — пищевые волокна растительного происхождения — может приглушить эмоциональный голод и снизить тягу к сладкому и жирному.

Ранее специалисты назвали самые опасные продукты для завтрака.

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