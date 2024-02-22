В Нижнем Новгороде участник СВО не смог войти в клуб из-за формы

Участника СВО после возвращения домой не пустили в местные клубы. Об этом сообщает «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

По словам самого мужчины, сразу же после приезда, не переодеваясь, он отправился с супругой и друзьями в клуб. На входе охранник не пустил россиянина в форме и заявил, что соответствующее распоряжение они получили от администрации.

Компания отправилась в другое заведение, но там им также отказали. При этом сам участник СВО сказал, что не понимает, по какой причине его не пропускают.

«Ну если ты не понимаешь, пойдем за угол, мы тебе объясним», — процитировал охранников мужчина.

По словам жены военного, персонал не продемонстрировал документы, которые запрещали бы проходить в клуб человеку в форме. Каких-либо постановлений в открытых источниках пара также не нашла.

Ранее в Южно-Сахалинске участников СВО не пустили в бар и обстреляли.