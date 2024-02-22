Россияне ответили, готовы ли они отказаться от бумажного паспорта в пользу цифрового

Более половины (65%) россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта в пользу цифрового, потому что не доверяют цифровым технологиям, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек.

Эта часть респондентов отметила, что опасается хакерских взломов, сетевых и других проблем при использовании цифрового аналога паспорта.

«Практика показывает, что бумажка всегда надежнее», — отметил участник опроса.

При этом 16% опрошенных ответили, что не видят ничего плохого в цифровых документах. Однако, по их мнению, оба варианта документов должны существовать параллельно. 17% уверены, что бумажные документы не нужны, поэтому они готовы полностью отказаться от паспорта старого образца. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что пока не определились, какие документы им кажутся удобнее и надежнее.

Накануне сообщалось, что Рособрнадзор до конца 2024 года обязали завершить полноценное внедрение Единого реестра цифровых документов об образовании. Во время первого этапа, который продлится с 15 марта по 31 мая, эксперты создадут механизм формирования цифровых документов через запуск Единого реестра.

Ранее в Минцифры прояснили статус бумажных документов при наличии цифровых.