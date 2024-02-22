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В Самарской области в бассейне отеля дети отравились хлором

В Самарской области пятеро детей отравились парами хлора в бассейне отеля

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Shutterstock

В Самарской области дети отравились хлором во время похода в бассейн. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в отеле села Васильевка. По словам собеседника, пятеро детей в возрасте от четырех до 11 лет отравились парами хлора. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру, всего пострадали шестеро. Четыре человека находятся в больнице, двоих отправили на амбулаторное лечение.

Прокуратура организовала проверку. Помимо ведомства, ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Эксперты уже отобрали пробы воды из бассейна и назначили обследование.

Ранее на севере Москвы ребенка госпитализировали из бассейна.

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