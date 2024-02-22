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В Якутии суд приговорил к пяти годами экс-главу отдела «Почты России»

В Якутии пять лет колонии получила экс-глава отдела «Почты России»

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Бывший руководитель отдела по расчету заработной платы якутского филиала «Почты России» была осуждена на пять лет лишения свободы за мошенничество на сумму более 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по региону.

В 2023 году подразделение ФСБ по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело в отношении этого руководителя по признакам особо крупного мошенничества.

«Установлено, что должностное лицо умышленно, из корыстных побуждений совершило хищение более 40 миллионов рублей путем ввода компьютерной информации с использованием своего служебного положения, денежными средствами распорядилось по своему усмотрению», — уточнили в ведомстве подробности по делу.

До этого стало известно, что почти все руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) подозревают в хищении активов. По версии следствия, топ-менеджеры избавлялись от якобы непрофильных активов, продали несколько зданий организации по существенно заниженной цене. Ущерб, нанесенный этими действиями, оценивается в 211 млн рублей. В прошлом году за подобные аферы с недвижимостью в Москве был осужден Валерий Рухледев, предшественник Иванова на посту президента ВОГ.

Ранее депутатам российского города запретили давать невыполнимые обещания.

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