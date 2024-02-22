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В Забайкалье ввели ответственность за склонение к абортам

Chita.ru: в Забайкалье ввели ответственность за склонение к абортам

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В Забайкалье ввели ответственность за склонение к абортам. Соответствующее решение приняло законодательное собрание Забайкальского края подавляющим большинством голосов, передает Chita.ru.

Министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина объяснила необходимость этой меры тем, что причиной абортов нередко становится давление членов семьи. Теперь за склонение женщин к аборту мужьям и прочим лицам будет грозить административная ответственность.

До этого заслуженный врач РФ рассказал о бесполезности запрета абортов.

По словам Башмаковой, если женщина уже решила не становиться матерью, то аборт сделают в медицинском учреждении, и это не будет криминальным прерыванием беременности вне стен больницы, случаи которых наблюдались после Великой Отечественной войны. По ее словам, тот опыт не принес ничего, кроме роста сепсиса и осложнений.

Башмакова считает, что правильным решением в пользу сохранения здоровья женщины будет не идти по пути запретов. Она подчеркнула, что стоит работать на профилактику абортов и усилить контроль за соблюдением тех подходов, которые уже внедрены. В их числе неделя тишины и психологическое консультирование.

Ранее в регионах РФ начали пересматривать позицию по запрету абортов.

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