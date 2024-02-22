Россиян предупредили об опасных последствиях аритмии

Аритмия — это не просто нарушенный сердечный ритм, как думают многие, а серьезная патология, заслуживающая особого внимания как со стороны пациентов, так и врачей-кардиологов. О том, чем опасна аритмия, и почему ее важно лечить, «Газете.Ru» рассказал врач-кардиолог, эндоваскулярный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Александр Сидельников.

По словам кардиохирурга, сердечная аритмия — это патологическое состояние, связанное с нарушением частоты, ритмичности и последовательности сокращения сердечной мышцы, что проявляется в виде сбившегося нерегулярного ритма (сердце бьется слишком быстро или, наоборот, слишком медленно, могут быть разовые перебои в ритме — экстрасистолия).

«Аритмия может проявляться разными симптомами. Первые и явные признаки патологии, которые может заметить не только врач, но и обычный человек, — это сбившийся сердечный ритм (слишком учащенный или, наоборот, замедленный), бывает также чередование этих состояний, кроме того, аритмии сопровождают чувство слабости и одышка, снижение работоспособности. Люди, которые заняты умственным трудом, могут обращать внимание на снижение памяти», — рассказал Сидельников.

Самым опасным проявлением аритмии, по его словам, являются обмороки, связанные с нарушением кровоснабжения головного мозга на фоне пауз сердечного ритма или очень редкого пульса. Иногда обмороки случаются на фоне учащенного сердцебиения.

«По моему врачебному опыту, аритмии могут осложнять течение других заболеваний, причем достаточно серьезных — ишемической болезни сердца, врожденных или приобретенных пороков сердца, воспалительных и инфильтративных заболеваний сердца, при поражении щитовидной железы и некоторых генетических мутациях. Фибрилляция предсердий может провоцировать образование тромбов в ушке левого предсердия, которые при отсутствии профилактики в 7% случаев могут вызывать инсульт. Помимо этого, аритмия может быть как причиной, так и следствием сердечной недостаточности», — сказал Сидельников.

Врач также добавил, что недооценка ситуации с аритмией крайне опасна для здоровья больного человека и может повлечь серьезные осложнения. Какое лечение подобрать для пациента (лекарственная терапия, хирургическое лечение — радиочастотная абляция или имплантация кардиостимулятора), может решить только врач-кардиолог, учитывая полную картину заболевания.

«Сегодня в арсенале у врачей-кардиологов и кардиохирургов есть уникальные технологии, успешно применяющиеся при лечении разных форм аритмии у многих пациентов, в том числе и пожилых людей 70–80 лет. Например, имплантация кардиостимулятора. Этот современный прибор небольшого размера имплантируется в подключичную область пациента и позволяет не просто осуществлять мониторинг отклонений в работе сердца, но и восстанавливает нормальную частоту сердечного ритма», — отметил врач.

По его словам, в некоторых ситуациях кардиостимулятор в прямом смысле слова помогает сохранить жизнь пожилому человеку с редким ритмом и обморочными состояниями.

«На интересующий многих вопрос: можно ли заниматься спортом с кардиостимулятором, отвечу — можно, но лучше всего выбирать умеренные физические нагрузки, например ходьбу, плавание, легкую гимнастику или лыжи. А вот контактные и экстремальные виды спорта под запретом», — подчеркнул кардиохирург.

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