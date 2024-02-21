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В ФНС России назвали фейком информацию о наличии задолженности у телеведущего Соловьева

ФНС России: сведения о задолженности у телеведущего Соловьева являются фейком

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«Россия-1»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заявила, что информация о наличии у известного телеведущего Владимира Соловьева является фейком, сообщает РИА Новости.

Налоговое ведомство не подтвердило сведения о наличии долга у Соловьева. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует. ФНС подчеркнула, что все налоговые обязательства телеведущий своевременно исполняет. В ведомстве назвали фейком распространившиеся в Telegram-каналах со ссылкой на базы ФНС сообщения о имеющейся о Соловьева налоговой задолженности.

Ранее сообщалось, что дагестанскую блогершу Зубейду Сулейманову заподозрили в том, что она не платила налоги.

До этого певец Сергей Лазарев прокомментировал новость о закрытии своего бизнеса из-за долгов налоговой. По его словам, бизнес закрылся еще во времена локдауна. Он назвал обычной процедурой действия ФНС и отметил, что с личными счетами у него все в порядке.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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