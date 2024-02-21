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Экс-сотрудник ЦРУ оценил взятие Авдеевки

Экс-сотрудник ЦРУ Биб назвал сдачу Авдеевки ВСУ доказательством преимущества РФ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший глава аналитического отдела ЦРУ США по России Джордж Биб назвал взятие Авдеевки ВС РФ признаком изменения соотношения сил на поле боя в пользу России. Запись онлайн-семинара, на котором выступал Биб, опубликована на сайте вашингтонского Института Куинси.

«До этого, я думаю, казалось разумным полагать, что линия фронта стабилизировалась и ничто не может переломить ситуацию, а русские за последний год особо ничего не добились, но я думал, что такая трактовка карты боевых действий вводит в заблуждение, скрывая, что на самом деле Россия добилась значительного прогресса в истощении живой силы Украины, выкачивая с запада запасы, необходимые для продолжения ведения боевых действий Украины. <..> Что ж, я думаю, сейчас мы начинаем видеть, как это проявляется на поле боя», — заявил он.

До этого Биб предупредил Байдена об опасной для США украинской ловушке.

Ранее Биб назвал увольнение Залужного признаком проигрыша Украины.

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Взятие Авдеевки
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