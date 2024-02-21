Суд отправил под арест главу Всероссийского общества глухих

Глава Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов был арестован за масштабные растраты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«Сегодня в 21:15 по московскому времени Мещанский суд города Москвы поместил под стражу Станислава Иванова, президента Всероссийского общества глухих, до 8 апреля в соответствии со статьей 160 УК РФ, часть 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

Под угрозой ареста также находятся вице-президент ВОГ Венера Гаулстон и бывший вице-президент общества Вадим Иванченко.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) и член центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Станислав Иванов был задержан в связи с махинациями с недвижимостью, принадлежавшей ВОГ.

Отмечается, что по данному делу задержано почти все руководство центрального аппарата организации.

Ранее юрист назвала пять правил, которые не позволят мошенникам вас обмануть.