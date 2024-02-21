В Петербурге отменили масочный режим в медицинских и соцучреждениях

Обязательное ношения масок отменили в медицинских и социальных учреждениях Санкт-Петербурга с 22 февраля. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по городу, которое опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

Одновременно отметили и требование к руководителям организаций об обязательном ношении медицинских масок на мероприятиях.

В Петербурге с 20 декабря 2023 года ввели масочный режим для посещения публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Рост заболеваемости по ОРВИ в городе к этому времени составил 41,5%. В одном из петербургских госпиталей закончились места для больных COVID-19.

В начале февраля Казахстан вернул масочный режим в медучреждениях.

Ранее доктор Мясников вспомнил анекдот, комментируя масочный режим в Петербурге.