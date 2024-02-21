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Авторшу блога о материнстве из США осудили на 60 лет за жестокое обращение с детьми

В США авторшу блога о материнстве осудили за жестокое обращение с детьми

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Sheldon Demke/St. George News via AP

В США авторшу блога о материнстве Руби Франке осудили на 60 лет за издевательства над детьми. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, 42-летнюю Франке по обвинению в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах приговорили к четырем тюремным срокам от одного до пятнадцати лет. Отмечается, что при вынесении приговора женщина извинилась перед своими детьми.

Осужденная вела ныне удаленный YouTube-канал с 2,3 млн подписчиков, где давала советы по воспитанию детей. В августе 2023 года ее арестовали после того, как ее 12-летний сын вылез из окна перевязанный клейкой лентой и с открытыми ранами на теле — он попросил еды и воды у соседки. Позже в аналогичном состоянии нашли одну из дочерей женщины.

Ранее американка высадила сына из машины в наказание и случайно переехала его на автомобиле.

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