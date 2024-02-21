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В России создадут систему СМС-оповещения об опасности в школе

Росгвардия: в РФ разработают систему оповещения об опасности в школе через СМС

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Росгвардия совместно с Министерством просвещения РФ прорабатывает информационную систему личной безопасности в школах с использованием СМС-оповещений. Об этом сообщил первый заместитель начальника главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик, передает ТАСС.

По его словам, система способна не только передавать сигнал в подразделения вневедомственной охраны, но и рассылать его по СМС всем, кто находится в общеобразовательном учреждении или рядом с ним.

Парфенчик обратил внимание, что разработку продолжат, в том числе в рамках «отдельных поручений».

До этого стало известно, что в школах России проведут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев пояснил, что со следующего года они коснутся и дошкольных образовательных организаций, и организаций среднего профессионального образования.

Ранее Telegram начал отправлять СМС за счет пользователей в обмен на подписку.

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