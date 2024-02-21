В Минпросвещения рассказали о сотрудниках ведомства, находящихся в украинском плену

Четыре сотрудника Минпросвещения РФ, которые были взяты в плен в городе Купянске Харьковской области, все еще находятся в украинском плену. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Бугаев, сообщает РИА Новости.

«У нас, в частности, в Харьковской области, в Купянске, охранники в момент трагических событий находились на объектах образования до последнего, 11 человек, по-моему, попали в плен», — сказал он во время парламентских слушаний комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению».

По его словам, в украинском плену осталось четыре сотрудника министерства.

16 февраля депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина произвели обмен телами бойцов вооруженных сил двух стран.

По словам парламентария, украинская сторона выдала российской останки 61 военнослужащего. По данным украинского штаба по вопросам обращения с военнопленными, Москва вернула Киеву 58 тел.

31 января в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула из украинского плена 195 российских военнослужащих, передав Украине 195 бойцов Вооруженных сил этой страны.

Ранее сообщалось, что высший офицерский состав ВСУ покинул Купянск из-за продвижения российских войск.