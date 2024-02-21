Президент Абхазии назвал направления сотрудничества с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания провел первую серию встреч в Москве в 2024 году, после чего назвал направления сотрудничества с Россией. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, в ходе визита обсуждались вопросы, связанные с энергетикой, туризмом и отношениями с соседними странами.

Он сказал, что в Москве обсуждались поставки нефтепродуктов в частично признанную республику. Президент отметил, что стороны договорятся о взаимовыгодных условиях поставок топлива, чтобы избежать дефицита топлива в Абхазии.

Бжания также высказался о сотрудничестве при возможности интеграционного проекта союзного государства Россия — Абхазия — Белоруссия.

«Союзное государство — это формат, при котором независимые государства договариваются на взаимовыгодных условиях о создании надгосударственных структур. Поэтому мы готовы к этому», — сказал он.

Уже ранее Бжания заявлял, что Абхазия заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости.

12 февраля МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве с Росгвардией по вопросу обеспечения безопасности в стране. Министр внутренних дел республики Роберт Киут заявил, что законы Абхазии не позволяют обеспечивать правопорядок в государстве силовым структурам других государств.

Ранее туристов из России предупредили о рисках при посещении Абхазии.