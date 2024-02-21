Россиян предостерегли от употребления мяса сома и пангасиуса

Россиянам стоит отказаться от употребления некоторых видов рыбы. Об этом заявила гастроэнтеролог Диляра Лебедева, пишет «Российская газета».

Эксперт отметила, что сазан, карась, чехонь, вобла или язь могут содержать описторхов — плоских червей-паразитов, способных поражать печень человека.

По словам специалиста, не стоит переедать мяса акулы, рыбы-меч, тунца, макрели и марлина. Эти рыбы в течение жизни накапливают тяжелые металлы, которые могут привести к отравлению человека.

А наиболее опасным для здоровья Лебедева назвала мясо сома, пангасиуса и тилапии.

«Они едят всё подряд, начиная от падали и заканчивая даже человеческими отходами», — пояснила гастроэнтеролог.

Незадолго до этого диетолог Оксана Михалева рассказала, какие продукты идеально подойдут для ужина. Так, например, можно готовить запеченную рыбу, тушеное нежирное мясо или птицу, а на гарнир — отварные, запеченные или свежие овощи. Помимо этого, эксперт советует комбинировать овощной гарнир с крупами, которые надолго обеспечат чувство сытости и пополнят запас витаминов и минералов в организме.

Ранее врач рассказала, сколько сала можно съедать за день.