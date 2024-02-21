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Спасенного кота из квартиры в Новой Москве вернули хозяину

Спасенного кота Барона из квартиры в Новой Москве вернули владельцу

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Кот по кличке Барон, которого спасли из квартиры в Новой Москве, вернулся к хозяину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соседку владельца животного.

«Кот дома, с хозяином», — рассказала собеседница информагентства.

Кота вызволили из квартиры в ЖК «Южный квартал» в Щербинке 18 февраля. Соседи сообщили, что на протяжении недели слышат жалобное мяукание кота из запертой квартиры, после чего вскрывать дверь приехали спасатели. Позже выяснилось, что хозяин Барона был в больнице. Мужчина попросил навещать кота своего друга, но тот, по словам жильцов этажа, не появлялся.

Ранее в Подмосковье спасли собаку, брошенную хозяином в запертой квартире.

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