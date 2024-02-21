В России хотят усилить антитеррористическую защищенность детей и подростков

В российских средних учебных заведениях и детских садах с 2025 года будут проводиться учения по антитеррористической безопасности. Об этом рассказал первый замминистра просвещения России Александр Бугаев, передает «Радио 1».

По его данным, Бугаев сообщил об этом в ходе парламентских слушаний на тему «Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению», которые проходят в Госдуме. Их инициатором стал Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«В 2025 году комитет вместе с МВД, МЧС, ФСБ начнет проводить учения по антитеррористической безопасности в детских садах и средних учебных заведениях», — сказал Бугаев.

12 февраля член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин говорил, что в российских школах планируют проводить уроки цифровой грамотности, чтобы ученики учились распознавать фейки и уловки злоумышленников. Он уточнил, что в ряде образовательных организаций уже проводятся уроки киберграмотности, однако, теперь их сделают систематическими и более эффективными

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести в форму школьников аналог пионерского галстука.