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В школах России проведут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях

Минпросвещения: школы РФ проведут учения по отработке действий при ЧС

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Образовательные организации России, включая школы, колледжи и детские сады проведут в 2025 году единые учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минпросвещения РФ Александра Бугаева.

«Мы провели учения только для общеобразовательных организаций, со следующего года они коснутся и дошкольных образовательных организаций, и организаций среднего профессионального образования со 100% всех образовательных организаций нашей страны», — объявил заместитель министра, выступая на слушаниях комитета Госдумы по защите семьи.

В последний раз всеобщие учения по отработке действий при террористической и иных угрозах проходили в российских школах в августе 2023 года. Уточнялось, что учения позволяют подготовить персонал школ и колледжей к возможным чрезвычайным ситуациям (ЧС) и сформировать необходимые навыки. По словам главы ведомства, педагоги обязаны четко знать порядок действий в случае форс-мажора.

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