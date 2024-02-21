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В Волгограде хозяева ротвейлера, разодравшего чихуахуа, заплатят 100 тысяч компенсации

Владельцы ротвейлера заплатят хозяйке растерзанной чихуахуа 100 тысяч рублей

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Depositphotos

Волгоградцы заплатят более 100 тыс. рублей за чихуахуа, которую разорвал на части их пес бойцовой породы. Об этом говорится на сайте Ворошиловского районного суда.

В январе прошлого года на собаку декоративной породы, которую выгуливала местная жительница, набросился ротвейлер, находившийся на улице без намордника и поводка. Чихуахуа получила несовместимые с жизнью травмы, но владельцы агрессивного пса отказались компенсировать ее хозяйке ущерб.

Тогда девушка обратилась в суд и попросила наказать хозяев ротвейлера за нарушение правил выгула домашних животных, а также компенсировать ей имущественный и моральный вред.

Накануне суд частично удовлетворил исковые требования заявительницы. Теперь ответчики должны возместить 83 671 руб. ущерба, выплатить еще 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить судебные издержки.

Ранее стало известно, что, по решению Тракторозаводского районного суда, волгоградец, чьи козы вытоптали цветы на участке соседа, заплатит 600 тыс. рублей.

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