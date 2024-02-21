В Волгограде хозяева ротвейлера, разодравшего чихуахуа, заплатят 100 тысяч компенсации

Волгоградцы заплатят более 100 тыс. рублей за чихуахуа, которую разорвал на части их пес бойцовой породы. Об этом говорится на сайте Ворошиловского районного суда.

В январе прошлого года на собаку декоративной породы, которую выгуливала местная жительница, набросился ротвейлер, находившийся на улице без намордника и поводка. Чихуахуа получила несовместимые с жизнью травмы, но владельцы агрессивного пса отказались компенсировать ее хозяйке ущерб.

Тогда девушка обратилась в суд и попросила наказать хозяев ротвейлера за нарушение правил выгула домашних животных, а также компенсировать ей имущественный и моральный вред.

Накануне суд частично удовлетворил исковые требования заявительницы. Теперь ответчики должны возместить 83 671 руб. ущерба, выплатить еще 20 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и оплатить судебные издержки.

Ранее стало известно, что, по решению Тракторозаводского районного суда, волгоградец, чьи козы вытоптали цветы на участке соседа, заплатит 600 тыс. рублей.