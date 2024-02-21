Мэрия Барнаула отозвала согласование митинга памяти Немцова

Администрация Барнаула отозвала свое согласие на проведение акции в память о Борисе Немцове, которое дала несколько дней назад. Об этом сообщается на сайте отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае.

«Администрация Барнаула отозвала согласие на проведение акции. В связи с этим организаторы вынуждены были отменить проведение мероприятия, чтобы не подвергать опасности задержания и привлечения к ответственности членов и сторонников партии», — указано в публикации «Яблока».

В полученном от администрации документе (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») говорится, что партия, разместив информацию об акции на своем сайте, нарушила требования закона о митингах «в части изменения в одностороннем порядке заявленного количества участников публичного мероприятия» — это и стало причиной отзыва согласования. Более подробно свое решение чиновники не объясняют.

17 февраля партия «Яблоко» в Алтайском крае анонсировала на своем официальном сайте акцию в память о Борисе Немцове на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий «Прощание». Как рассказывал «Газете.Ru» глава отделения партии Андрей Ткаченко, власти Барнаула согласовывают акцию в память о Борисе Немцове каждый год, и проблем с этим никогда не было. Он отмечал, что в этот раз на выдачу положительного решения у мэрии ушло всего три дня.

Сопредседатель оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По делу об убийстве политика были арестованы пять человек: Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев, его брат Шадид Губашев, Хамзат Бахаев, а также Заур Дадаев. Последнего назвали лицом, стрелявшим в Немцова.

Следствие заявляло, что мужчинам пообещали за убийство 15 млн рублей. Мотивы и личности организаторов установить не удалось. Высокопоставленного силовика Руслана Геремеева, которого хотели допросить как свидетеля, следователи не застали дома. В июле 2017 года фигуранты по делу Немцова получили от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что не стало матери Бориса Немцова.