Строители вынесли из дома сантехнику после отказа клиента платить за ремонт

В Сингапуре строители вынесли из дома сантехнику, потому что клиент отказался оплачивать ремонт полностью, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, отец и сын, занимающиеся ремонтом квартир, пришли к клиенту и вынесли из его дома унитаз, ванну, раковины и прочую сантехнику. Мужчины объяснили это тем, что заказчик отказался платить им за ремонт оставшуюся сумму в размере $10 тысяч.

После этого мужчины написали клиенту сообщение и рассказали, что совершили, еще раз потребовав у него выплатить деньги. Хозяин квартиры вызвал полицию, которая задержала отца и сына. Офицеры предъявили им обвинения в преступном посягательстве на владение собственностью, ремонтники признали вину.

Суд приговорил строителей к штрафу в размере $1000, обязав вернуть сантехнику владельцу. Комментируя приговор, сын и отец рассказали, что за их практику это первый конфликтный случай, и теперь они будут брать с клиентов всю сумму сразу.

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