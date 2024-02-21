Пьяный петербуржец влетел в снегоуборочную машину на электровелосипеде и попал в больницу

В Петербурге пьяный мужчина влетел на электровелосипеде в снегоуборочную машину и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Каменноостровском проспекте. 26-летний мужчина ехал на электровелосипеде и влетел в снегоуборочную машину, которая в этот момент сдавала назад.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него повреждение правой почки и печени, а также рвано-ушибленную травму губы. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольной интоксикации.

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