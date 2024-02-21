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В Союзе туриндустрии прояснили ситуацию с изъятием загранпаспортов из-за ошибок

Вице-президент РСТ Мохов: массовых изъятий загранпаспортов из-за ошибок нет

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Случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ), пишет ТАСС.

«Никаких массовых задержаний паспортов по причине ошибок в документе сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки», — сказал Руководитель правового комитета РСТ Георгий Мохов.

21 февраля Telegram-канале Shot сообщил, что российских туристов перестали выпускать из страны из-за массово распространившихся ошибок в загранпаспортах. По информации источника, с подобной проблемой сталкиваются обладатели пятилетнего паспорта старого образца без биометрических данных, которые выдали в период с 2023 по 2024 год.

До этого вице-президент РСТ Юрий Барзыкин сообщил, что все проблемы с ошибками в загранпаспортах решаются в суде.

Ранее россиянину аннулировали паспорт в аэропорту из-за ошибки.

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