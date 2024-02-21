В Карелии силовики разогнали закрытую ЛГБТ*-вечеринку

Жительница Петрозаводска организовала ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-вечеринку «для своих», которую сорвали силовики. Об этом сообщает портал «Карелия.Ньюс».

Недавно сотрудники УФСБ и Росгвардии проникли на закрытое мероприятие в ночном клубе Full House на улице Профсоюзов. По данным СМИ, пройти туда могли только известные охране представители местного ЛГБТ-сообщества и их спутники. Информация о времени вечеринки была указана в индивидуальных приглашениях, которые гости получали накануне. Силовики получили доступ к списку приглашенных и пришедших в клуб. Среди 20 участников мероприятия — петрозаводчане, москвичи и петербуржцы.

«В шокирующем списке – как мужчины, так и женщины. Есть женатые, замужние и разведенные. Есть матери, в том числе троих детей», — уточняет инсайдер.

Кроме того, приглашение на вечеринку, по предварительной информации, получили известная спортсменка и преподаватель одного из учебных заведений города. Организаторов мероприятия и владельцев заведения, ставшего площадкой для его проведения, теперь подозревают в пропаганде ЛГБТ-культуры. Подтверждения о прошедшей облаве в ночном клубе от официальных источников пока не поступало.

Ранее полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге.