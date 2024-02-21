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В Екатеринбурге семилетний ребенок попал в больницу после массового ДТП

В Екатеринбурге семилетний мальчик пострадал в аварии на Эльмаше

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Depositphotos

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием машины марки Lada. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел на Эльмаше. Водитель Lada проехал перекресток на красный свет, после чего попытался избежать столкновения с ехавшей на встречу машиной и врезался в три автомобиля.

Водителя первой машины и семилетнего ребенка, который на момент аварии находился в салоне, госпитализировали. О других пострадавших не сообщается. Известно, что один из водителей за несколько секунд до столкновения отскочил от машины, поэтому избежал серьезных травм.

На данный момент правоохранители устанавливают причины аварии.

Ранее в центре Петербурга Mercedes протаранил две машины.

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