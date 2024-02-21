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В Самаре задержали мужчин, нанимавших девушек для работы в вебкам-студии

В Самаре задержали двух организаторов студии вебкама

В Самаре будут судить владельцев вебкам-студии. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Двух ранее не судимых молодых людей задержали по обвинению в изготовлении и обороте порнографических материалов. Нелегальный бизнес, как уточняется, организовал родившийся в 1996 году студент одного из самарских вузов, в помощники он взял приятеля 1994 года рождения. Вдвоем мужчины арендовали квартиры и проводили в них трансляции на иностранную аудиторию с участием девушек, заинтересованных в высоком доходе.

«Во время обысков, проводимых в арендуемых фигурантами помещениях, сотрудники полиции изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, товары интимного характера», — уточнили в местном УМВД.

В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Ранее бывшего российского военного заподозрили в принуждении жены к вебкаму для оплаты ипотеки.

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