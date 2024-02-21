Кондуктор высадила из автобуса российскую школьницу, оплатившую проезд

Жительница Энгельса пожаловалась, что ее дочь высадили из автобуса, хотя та оплатила проезд. Сообщение женщины разместил паблик «Энгельс онлайн».

По словам матери девочки, все произошло 19 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №284.

«Мой ребенок сел в автобус на конечной остановке «Прибрежный». К ней подошла кондуктор, она оплатила проезд, она [девочка] была в шапке. Потом дочка рассказала, что кондуктор к ней подходит на остановке на «поселок Мелиорации». Так как она сняла шапку, кондуктор, похоже, не узнала ее и потребовала оплатить проезд еще раз», — рассказала мать школьницы.

По словам женщины, девочка предоставила кондуктору билет, но она сказала, что билет недействителен.

Следственное управление СК РФ по Саратовской области организовало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Карелии водитель высадил школьницу из автобуса в лесу.