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Кондуктор высадила из автобуса российскую школьницу, оплатившую проезд

В Энгельсе кондуктор высадила из автобуса школьницу, оплатившую проезд

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Shutterstock

Жительница Энгельса пожаловалась, что ее дочь высадили из автобуса, хотя та оплатила проезд. Сообщение женщины разместил паблик «Энгельс онлайн».

По словам матери девочки, все произошло 19 февраля в автобусе, следовавшем по маршруту №284.

«Мой ребенок сел в автобус на конечной остановке «Прибрежный». К ней подошла кондуктор, она оплатила проезд, она [девочка] была в шапке. Потом дочка рассказала, что кондуктор к ней подходит на остановке на «поселок Мелиорации». Так как она сняла шапку, кондуктор, похоже, не узнала ее и потребовала оплатить проезд еще раз», — рассказала мать школьницы.

По словам женщины, девочка предоставила кондуктору билет, но она сказала, что билет недействителен.

Следственное управление СК РФ по Саратовской области организовало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Карелии водитель высадил школьницу из автобуса в лесу.

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