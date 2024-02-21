В Кишиневе полиция задержала подозреваемого в поджоге двери информационного центра НАТО. Об этом написал Telegram-канал KP.MD.

Инцидент случился в начале февраля на углу улиц Матеевича и Бэнулеску-Бодони. Подозреваемый поджег двери информационного центра. На место прибыли два экипажа, которые установили, что огонь охватил две входные двери. Пожарные ликвидировали возгорание.

В итоге никто не пострадал.

В начале сентября глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к молдавским властям с призывом отказаться от нейтралитета. Кроме того, он посоветовал Кишиневу вступить в Североатлантический альянс.

До этого опрос показал, что большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО. По его данным, 63,5% опрошенных молдаван считают, что страна не должна быть членом НАТО.

Ранее бывший президент республики Игорь Додон заявил, что действующее правительство Молдавии готово принять самые отчаянные меры, лишь бы удержать власть в своих руках.