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На Украине сообщили о смерти экс-нардепа Степана Хмары

«Страна.ua»: экс-нардеп Рады Степан Хмара скончался в возрасте 86 лет

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Shutterstock/Sergey Starostenko

Скончался экс-нардеп Верховной рады Степан Хмара. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата от партии «Европейская солидарность» Владимира Вятровича.

Отмечается, что Хмара умер на 87-м году жизни. В последнее время он проходил лечение от тяжелой болезни.

«Семья собирала деньги для лечения и проведения химиотерапии», – отметил Вятрович.

В 2021 году Хмара требовал от властей Украины силой вернуть Крым, дождавшись «подходящего момента».

В советское время Хмара дважды сидел в тюрьме: за антисоветскую пропаганду и за нападение на милиционера.

В 2006 году он получил звание «Герой Украины» – «за выдающиеся личные заслуги в борьбе за возрождение независимости украинской государственности, приверженность идеалам свободы и демократии».

21 февраля 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, на которого напали в немецком городе Оберхаузене, умер в больнице из-за нанесенных травм.

Ранее сообщалось, что на Украине умер актер «Джентльмен-шоу» Евгений Хаит.

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